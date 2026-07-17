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Минпросвещения России меняет предмет ОБЗР с 1 сентября 2026 года

Минпросвещения России меняет предмет ОБЗР с 1 сентября 2026 года

Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

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