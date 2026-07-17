Минпросвещения России меняет предмет ОБЗР с 1 сентября 2026 года

Министерством просвещения Российской Федерации разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» на два единых обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии