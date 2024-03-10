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Швеция станет членом НАТО уже завтра

Швеция официально станет членом НАТО 11 марта. Как пишет Forbes, на церемонии поднятия флага у штаб-квартиры альянса в Брюсселе будут присутствовать премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главком вооруженными силами страны Микаэль Бюден, ведущие шведские политики и послы стран НАТО.

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