Швеция станет членом НАТО уже завтра

Швеция официально станет членом НАТО 11 марта. Как пишет Forbes, на церемонии поднятия флага у штаб-квартиры альянса в Брюсселе будут присутствовать премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главком вооруженными силами страны Микаэль Бюден, ведущие шведские политики и послы стран НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии