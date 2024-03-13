Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Президент подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими С Россией никто не будет считаться, если она не сможет себя защитить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии