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Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Президент подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими С Россией никто не будет считаться, если она не сможет себя защитить, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

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