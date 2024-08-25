Медведев о задержании Дурова: «он просчитался»

Майя Maja Все "увидим не увидим" , потом. Сейчас он гражданин РФ и защиту страна обязана предоставить. Что РФ и делает.

Борис Леонтьев Это когда ситуацию можно описать словами Никсона (или Джонсона, точно не помню): "Дуров конечно сукин сын, но это наш сукин сын". Гражданина России должен судить только российский суд и не какой иной. Это если по нашим законам он в чём-то виновен. Поэтому государство должно сделать всё, чтобы спасти своего гражданина из фашистских застенков Франции Макрона.