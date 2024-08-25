Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев о задержании Дурова: «он просчитался»

Медведев о задержании Дурова: «он просчитался»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал задержание бизнесмена Павла Дурова.

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Комментарии
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Майя Maja
Все &quot;увидим не увидим&quot; , потом. Сейчас он гражданин РФ и защиту страна  обязана предоставить. Что РФ и делает.
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10 час.
Борис Леонтьев
Это когда ситуацию можно описать словами Никсона (или Джонсона, точно не помню): &quot;Дуров конечно сукин сын, но это наш сукин сын&quot;. Гражданина России должен судить только российский суд и не какой иной. Это если по нашим законам он в чём-то виновен. Поэтому государство должно сделать всё, чтобы спасти своего гражданина из фашистских застенков Франции Макрона.
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42 мин.
Майя Maja
Так вот пусть побольше будет в РФ способных и талантливых как Павел Дуров, а то, что-то не наблюдается последние 20 лет у нас гениев. Может опять замалчивают, бояться сглазить? Или опять коррупция виновата, а? А может опять денег нет для развития талантов?
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31 мин.

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