Марочко: ВСУ на Краснолиманском направлении несут потери, в том числе, из-за некачественных боеприпасов

Острая нехватка боеприпасов, о которой в последнее время постоянно твердят представители киевских властей, не только сказывается на боеспособности ВСУ, но и, как оказалось, приводит к «случайным» потерям.
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