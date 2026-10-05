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Регионы России

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Российский центр завершил третий этап разработки литографической установки 130 нм

Российский центр завершил третий этап разработки литографической установки 130 нм

В рамках третьего этапа был изготовлен экспериментальный образец степпера — устройства для проекционного переноса топологического рисунка на кремниевые пластины диаметром до 200 мм.

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