В Крещение в Ореховом озере окунулись 1760 рязанцев

Ореховое озеро уже не первый год становится главным местом крещенских купаний в областном центре. Здесь оборудуют все необходимое для безопасности и удобства, организуют дежурство спасателей, полиции и врачей.
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