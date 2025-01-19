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62ИНФО | Новости Рязани

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В Крещение в Ореховом озере окунулись 1760 рязанцев

В Крещение в Ореховом озере окунулись 1760 рязанцев

Ореховое озеро уже не первый год становится главным местом крещенских купаний в областном центре. Здесь оборудуют все необходимое для безопасности и удобства, организуют дежурство спасателей, полиции и врачей.

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