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Хулиган в метро: «награда» нашла героя

Хулиган в метро: «награда» нашла героя

Сегодня удалось-таки добиться справедливости. Еду в метро. На весь вагон дико орет музыка: один, простите, чихуахуа – это чтобы цензурно высказаться, а на самом деле довольно крупный мужик – врубил в вагоне метро переносную музыкальную колонку.

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