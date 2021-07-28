Хулиган в метро: «награда» нашла героя

Сегодня удалось-таки добиться справедливости. Еду в метро. На весь вагон дико орет музыка: один, простите, чихуахуа – это чтобы цензурно высказаться, а на самом деле довольно крупный мужик – врубил в вагоне метро переносную музыкальную колонку.