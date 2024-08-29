За что сын до смерти невзлюбил мать не уточняется

17-летний парень пытался лишить жизни взрослую женщину двумя ножами, нанеся ей около 20 ранений. Установлено, что 17-летний юноша, испытывая неприязненные чувства к своей 45-летней матери, решил совершить ее убийство.
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