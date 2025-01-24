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Царьград

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Участь Великой Новосёлки уже решена: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Участь Великой Новосёлки уже решена: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

На всём фронте продолжаются бои. Армия ВС РФ успешно продвигается по нескольким направлениям.Ситуация на фронтах остается напряженной, обе стороны продолжают активные боевые действия.

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