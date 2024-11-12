Рост издержек бизнеса и повышение ключевой ставки ведут к торможению экономики России. Признаки ожидаемого замедления экономики назвали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук (РАН), их цитирует РБК.
Названы признаки ожидаемого замедления экономики России
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы в этом сомневался.... Пока в России рулят теоретики, финансисты с экономистами и башкирами, ни о каком развитии реального сектора экономики, прорывных технологией, не может быть и речи... Если только на бумаге...
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17 час.
Анатолий Подафей
Из-за опечатки башкиры могут обидеться. Проверяйте текст.
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16 час.
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