Телеведущий Туркмен вместе с семьей погиб при пожаре на курорте в Турции

Недим Туркмен и его семья погибли во время пожара на горнолыжном курорте в Турции.Телеведущий, финансовый консультант, спортивный менеджер Недим Туркмен погиб вместе с семьей во время пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Болу.
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