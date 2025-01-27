Телеведущий Туркмен вместе с семьей погиб при пожаре на курорте в Турции

Недим Туркмен и его семья погибли во время пожара на горнолыжном курорте в Турции.Телеведущий, финансовый консультант, спортивный менеджер Недим Туркмен погиб вместе с семьей во время пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте в Болу.