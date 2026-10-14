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Пассажиров рейса из Австралии в Италию прямо в самолете покусали клопы

Пассажиров рейса из Австралии в Италию прямо в самолете покусали клопы

Пассажиры, следовавшие из Италии в Австралию, не прибыли в Перт, как планировалось, в минувшие выходные, поскольку их рейс был отменен из-за сообщения о наличии клопов.

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