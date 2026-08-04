TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Оставил всё и ушел к другой: как сложилась жизнь первой жены Петра Чернышева, которая старше него на 7 лет

Оставил всё и ушел к другой: как сложилась жизнь первой жены Петра Чернышева, которая старше него на 7 лет

Первая жена фигуриста Петра Чернышева Наталья Анненко сейчас живет в пригороде Детройта, воспитывает двоих детей и тренирует будущих чемпионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии