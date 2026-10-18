В Милане полиция задержала около 50 человек после протестов против роста цен. Шествие, собравшее 5 тысяч участников, переросло в столкновения с правоохранительными органами.
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