Первые задержания по делу о смертоносном пожаре во Фрязине. Куда делась хозяйка здания?

Произошли первые задержания по делу о смертоносном пожаре во Фрязине, сообщили в Следкоме. Вместе с тем возник неудобный вопрос: Куда делась хозяйка здания? Бизнесвумен Татьяна Белоусова не числится среди задержанных по делу и её местонахождения неизвестно.