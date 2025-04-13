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Царьград

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Рейтинг Франсуа Байру: 67% жителей Франции разочарованы премьером

Рейтинг Франсуа Байру: 67% жителей Франции разочарованы премьером

Недовольство Франсуа Байру среди французов возросло до 67%. Президент Макрон также теряет поддержку, причем его деятельность не одобряют 70% жителей.

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