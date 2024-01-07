Сотрудники полиции города Шахты в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» поздравили с наступившим Новым годом маленькую девочку

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Шахты капитан полиции Денис Болоцкий поздравил с наступившим Новым годом шестилетнюю Полину.
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