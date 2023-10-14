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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 15 октября

Какой сегодня праздник: 15 октября

Сегодня, 15 октября, отмечается День отца в России.  В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, официально установленный Указом Президента «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

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