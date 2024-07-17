Британский военный самолет был замечен в небе над Украиной, согласно данным сервиса Flightradar.В ночь с 16 на 17 июля в воздушном пространстве над Харьковом находился учебно-пилотажный самолет ВВС Великобритании, который летел на высоте около 6000 метров и со скоростью 798 км/ч.
В небе над Украиной замечен самолет британских ВВС
Комментарии
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Борис Кокин
Это должно было звучать так " В небе украины сбит самолёт британских ввс", позорники, в небе украины с начала сво ничего не должно шевелиться без особого на то разрешения.
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15 час.
лл
лина любимцева
Без англичан ни одна вооруженная заваруха не обходится. Твари!! Везде и ко всем лезут!!!
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13 час.
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