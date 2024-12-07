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Княгиня Монако Шарлен вместе с детьми посетила открытие рождественской деревни

Княгиня Монако Шарлен вместе с детьми посетила открытие рождественской деревни

В бухте Порт Эркюль в Монако состоялось открытие традиционной рождественской деревни. Его посетила 46-летняя княгиня Шарлен вместе с детьми — 9-летними близнецами Жаком и Габриэллой.

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