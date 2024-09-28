Эти двое все-таки встретились и поговорили. Как сообщают американские СМИ, после недолгих заочных препирательств, в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр» все-таки состоялась встреча кандидата в президенты США от республиканцев и Владимира Зеленского.
Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Зеля никак не поймёт, что пендосам насрать на него и на Украину. Зачем клоуну ум?
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15 час.
Дмитрий Боев
И если бы как сказал этот Карин Жан-Пьер, "Путин хочет убить Зеленского", было целью СВО, то эта цель была давным-давно достигнута. Ради чего ответили на украинскую агрессию по отношению к Луганской и Донецкой областям, Россия заявила буквально при начале этой операции. И повторила неоднократно и вслух. Так, среди целей не значился маленький зелёненький пузанчик с демонстративно зарущенной бородкой. Разве что случайно под мухобойку попадёт...
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14 час.
Lev Konov
ЗЕЛЯ (ЗЛО) - САТАНИНСКИЙ ПАПА предлагает всех "построиться": теперь он на планете ответственный за наркотрафик, за разжигание войны, за поставку органов, за педофилию, за извращения, ложь, за всё мировое зло... Вот такой план "победы" привёз в США... Хочет стать ВЛАДЫЧИЦЕЙ МОРСКОЮ))
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12 час.
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