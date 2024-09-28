Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир несмеев
    👋Зеленский обрушил...
  • Владимир Минаков
    "профессор Оксфорда Тимоти Гартон Эш "                                                 Вот такой "профффессор", хорош...Британский профес...
  • Владимир Минаков
    Первой под раздачу пряников от России попадёт Британия - сначала ей порвут интернет-кабели, нарушив экономику страны ...Недооценка предуп...

Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Эти двое все-таки встретились и поговорили.  Как сообщают американские СМИ, после недолгих заочных препирательств, в нью-йоркском небоскребе «Трамп-тауэр» все-таки состоялась встреча кандидата в президенты США от республиканцев и Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Dmitrieva
Зеля никак не поймёт, что пендосам насрать на него и на Украину. Зачем клоуну ум?
Ответить
15 час.
Дмитрий Боев
И если бы как сказал этот Карин Жан-Пьер, &quot;Путин хочет убить Зеленского&quot;, было целью СВО, то эта цель была давным-давно достигнута. Ради чего ответили на украинскую агрессию по отношению к Луганской и Донецкой областям, Россия заявила буквально при начале этой операции. И повторила неоднократно и вслух. Так, среди целей не значился маленький зелёненький пузанчик с демонстративно зарущенной бородкой. Разве что случайно под мухобойку попадёт...
Ответить
14 час.
Lev Konov
ЗЕЛЯ (ЗЛО) - САТАНИНСКИЙ ПАПА предлагает всех &quot;построиться&quot;: теперь он на планете ответственный за наркотрафик, за разжигание войны, за поставку органов, за педофилию, за извращения, ложь, за всё мировое зло... Вот такой план &quot;победы&quot; привёз в США... Хочет стать ВЛАДЫЧИЦЕЙ МОРСКОЮ))
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх