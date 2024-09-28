Зеленский все-таки встретился с Трампом: говорили, каждый о своем

Дмитрий Боев

И если бы как сказал этот Карин Жан-Пьер, "Путин хочет убить Зеленского", было целью СВО, то эта цель была давным-давно достигнута. Ради чего ответили на украинскую агрессию по отношению к Луганской и Донецкой областям, Россия заявила буквально при начале этой операции. И повторила неоднократно и вслух. Так, среди целей не значился маленький зелёненький пузанчик с демонстративно зарущенной бородкой. Разве что случайно под мухобойку попадёт...