Иван Янковский сыграет в сериале «Москва слезам не верит»: первые кадры

Объявлен актерский состав ремейка советской классики. «Москва слезам не верит», 2025 кадр из сериалаКультовый советский фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» скоро обретет новую жизнь в виде одноименного сериала, съемки которого в самом разгаре.
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