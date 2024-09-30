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  • Лидия Санникова
    Мигрантов с семьями отправьте домой... Как раз пенсии можно увеличить. Или депутатам хорошо на лапу дают.Госдума придумала...
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Иван Янковский сыграет в сериале «Москва слезам не верит»: первые кадры

Иван Янковский сыграет в сериале «Москва слезам не верит»: первые кадры

Объявлен актерский состав ремейка советской классики. «Москва слезам не верит», 2025 кадр из сериалаКультовый советский фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» скоро обретет новую жизнь в виде одноименного сериала, съемки которого в самом разгаре.

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