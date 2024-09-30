Иван Янковский сыграет в сериале «Москва слезам не верит»: первые кадры

Объявлен актерский состав ремейка советской классики. «Москва слезам не верит», 2025 кадр из сериалаКультовый советский фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» скоро обретет новую жизнь в виде одноименного сериала, съемки которого в самом разгаре.