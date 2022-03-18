Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Под вывеской "Закон, порядок, государство" вещает откровенный провокатор, вечно нагнетающий нервозную обстановку в на...До 20 тысяч рубле...
  • Garry
    Не надо тут пиздить своим ребятам.....До 20 тысяч рубле...
  • Владимир Грачев
    Стоит всех, кто сочиняет разного рода пасквили на Россию, ВС РФ, кроме штрафа, принуждать через суд к обшественным ра...Житель Владимирск...

Экипаж МРК «Махачкала» КФл уничтожил плавающую мину в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря»

Экипаж МРК «Махачкала» КФл уничтожил плавающую мину в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря»

После получения задачи корабль начал движение от исходной точки маневрирования. При обнаружении макета плавающей мины на маршруте, экипаж выполнил стрельбу по морской мишени диаметром 0,6 м на дистанции 300 м.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх