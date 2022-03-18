Экипаж МРК «Махачкала» КФл уничтожил плавающую мину в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря»

После получения задачи корабль начал движение от исходной точки маневрирования. При обнаружении макета плавающей мины на маршруте, экипаж выполнил стрельбу по морской мишени диаметром 0,6 м на дистанции 300 м.
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