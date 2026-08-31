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Газета.ру

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МО РФ: корабли Северного флота во главе с "Иваном Папаниным" вышли в поход

МО РФ: корабли Северного флота во главе с "Иваном Папаниным" вышли в поход

Отряд кораблей Северного флота во главе с «Иваном Папаниным» вышел в поход. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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