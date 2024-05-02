Политнавигатор В прошлую пятницу ФСБ провела обыски в центре современного искусства «Гараж» в московском парке Горького.
В воздухе запахло поджаренным на сковороде Абрамовичем – все в ожидании
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Дыба уже заждалась это существо...
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2 час.
Владимир Негода
да бросьте смеяться , это нашему брату можно хвост прищемить !
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1 час.
лл
лина любимцева
Если КТО ЗАБЫЛ, то я НАПОМНЮ...Кандидатуру Абрамовича весьма активно и настоятельно продвигал никто иной, как наш президент ПУТИН!! Вспомните, Абрамович драпанул в Англию, купил там "Челси" и наслаждался жизнью, а ПУТИН его оттуда стал выдергивать на навязывать Чукотку. В результате... Золотые прииски Чукотки стали английскими... И сейчас они английские... И КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТО?!! А?!!
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26 мин.
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