В воздухе запахло поджаренным на сковороде Абрамовичем – все в ожидании

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лина любимцева

Если КТО ЗАБЫЛ, то я НАПОМНЮ...Кандидатуру Абрамовича весьма активно и настоятельно продвигал никто иной, как наш президент ПУТИН!! Вспомните, Абрамович драпанул в Англию, купил там "Челси" и наслаждался жизнью, а ПУТИН его оттуда стал выдергивать на навязывать Чукотку. В результате... Золотые прииски Чукотки стали английскими... И сейчас они английские... И КТО ОТВЕТИТ ЗА ЭТО?!! А?!!