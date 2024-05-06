Омские учителя зарабатывают в среднем 43 тысячи, а врачи — 83 тысячи, следует из данных Омскстата. Публикуем полный список специалистов этого сектора по убыванию размера зарплаты: 📍Преподаватели вузов — 88 709 рублей 📍Научные сотрудники — 87 041 рубль 📍Врачи — 83 476 рублей 📍Преподаватели и мастера производственного обучения в колледжах — 44 289 рублей 📍Учителя в школах — 43 463 рубля 📍Работники учреждений культуры - 42 306 рублей 📍Младший медицинский персонал — 42 156 рублей 📍Педагоги учреждений дополнительного образования детей - 41 942 рубля 📍Педагоги образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 41 676 рублей 📍Социальные работники - 41 500 рублей 📍Средний медицинский (фармацевтический) персонал — 41 400 рублей 📍Воспитатели в детсадах — 37 369 рублей.