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Кардиолог назвал порог давления для диагностики гипертонии

Кардиолог назвал порог давления для диагностики гипертонии

Идеальным уровнем давления считаются показатели 120/80 Главный внештатный кардиолог Минздрава, академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии им.

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