Сотрудничающие со спецслужбами Киева в Крыму проявляют себя и вскрываются сами – Аксенов.Люди, которые готовят диверсии или помогают спецслужбам Украины в попытках дестабилизировать ситуацию в Крыму, в основном вскрываются сами, заявил глава республики Сергей Аксенов.
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