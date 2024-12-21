Сотрудничающие со спецслужбами Киева в Крыму проявляют себя и вскрываются сами – Аксенов.Люди, которые готовят диверсии или помогают спецслужбам Украины в попытках дестабилизировать ситуацию в Крыму, в основном вскрываются сами, заявил глава республики Сергей Аксенов.