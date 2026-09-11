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Эксперт Муртазин: даже абоненты без 5G могут заметить изменения в работе Сети

Эксперт Муртазин: даже абоненты без 5G могут заметить изменения в работе Сети

Услугой 5G в России сейчас реально могут воспользоваться порядка 5 млн человек, а к середине 2027 года сети пятого поколения будут доступны 30–35 млн абонентов.

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