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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крайдер может получить до 5,4 млн долларов за год соглашения с «Монреалем». Базовая зарплата – 2,15 млн, бонусы за достижения – 3,25 млн

В годовом контракте форварда Криса Крайдера с « Монреалем » есть значительная бонусная часть.  По данным PuckPedia, базовая зарплата 35-летнего нападающего – 2,15 миллиона долларов.

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