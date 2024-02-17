В Краснодаре закрывают 100-летнюю аптеку

Это место славится своим старинным интерьером.В реестре аптечных сетей 14 числа появилась информация о том, что старейшая аптека краевой столицы на перекрёстке улиц Гоголя и Янковского «находится в состоянии ликвидации».
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