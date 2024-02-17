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Царьград

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  • Алексей Арсютин
    Петух он и таким останется а вот кто его пустил в зону сво тот такой же петушараВсё, я отмылся? К...
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В Краснодаре закрывают 100-летнюю аптеку

В Краснодаре закрывают 100-летнюю аптеку

Это место славится своим старинным интерьером.В реестре аптечных сетей 14 числа появилась информация о том, что старейшая аптека краевой столицы на перекрёстке улиц Гоголя и Янковского «находится в состоянии ликвидации».

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