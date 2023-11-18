Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Юрий Кот Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов предложил России якобы в соответствии с нормами ЕАЭС рассмотреть введение обязательного медицинского страхования для находящихся в России киргизских мигрантов, а также выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса» (ОМС — государственное обязательное социальное страхование граждан Российской Федерации, предписанное статьей 41 Конституции РФ).

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