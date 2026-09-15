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Эксперты ВОНКОЦ предупреждают — рак поджелудочной железы может годами не давать о себе знать

Эксперты ВОНКОЦ предупреждают — рак поджелудочной железы может годами не давать о себе знать

Ежегодно в России выявляют около 20 тысяч новых случаев рака поджелудочной железы, причём 58% из них — уже на четвёртой стадии.

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