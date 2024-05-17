Путин: Калужская область настроена сотрудничать с Китаем в автомобильной сфере

Калужская область собирается развивать сотрудничество с Китаем в автомобильной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине, пишет ТАСС.
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