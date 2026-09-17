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Соскин заявил о лжи Зеленского из-за выборов

Соскин заявил о лжи Зеленского из-за выборов

Олег Соскин публично разнес Владимира Зеленского после очередного объяснения отказа от президентских выборов.

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