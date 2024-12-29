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«Купол Донбасса» сорвал террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод

«Купол Донбасса» сорвал террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод

«Купол Донбасса» сорвал террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод Ирина Валькова28 декабря 2024 года стало известно о том, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» успешно нейтрализовала украинский беспилотник самолётного типа, который пытался нанести удар по Макеевскому машиностроительному заводу.

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