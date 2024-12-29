«Купол Донбасса» сорвал террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод Ирина Валькова28 декабря 2024 года стало известно о том, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» успешно нейтрализовала украинский беспилотник самолётного типа, который пытался нанести удар по Макеевскому машиностроительному заводу.
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