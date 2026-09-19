Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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«Следуй за своей мечтой!» Музыка, дружба и новые знакомства на Международном фестивале молодёжи

«Следуй за своей мечтой!» Музыка, дружба и новые знакомства на Международном фестивале молодёжи

    Международный фестиваль молодёжи (МФМ) – 2026 собрал в Екатеринбурге 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны мира.

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