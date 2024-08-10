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  • Е Пронина
    расстрелять тех кто это придумалКак должна измени...
  • Евгений Илюшин
    Странно всё это слышать?! Что делают на войне с любой разведкой? Будь то люди, техника, летательные аппараты? Ну да, ...Изгнанные из Черн...
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Медвежья услуга: действия украинских боевиков в Курской области подняли цены на газ в ЕС до рекорда с начала года

Медвежья услуга: действия украинских боевиков в Курской области подняли цены на газ в ЕС до рекорда с начала года

Бои вблизи ключевого российского транзитного пункта поставили под угрозу потоки сырья. Российские поставки на данный момент продолжаются через Украину в обычном режиме, однако все может измениться в любой момент, если, например, ВСУ останутся недовольны своими результатами.

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