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  • Елена Верия (Безденежных)
    Бляха муха!!! Долго еще будут безнаказанно издеваться над нашими людьми и топтать копытами Российский флаг эти ишаки ...Россия простила т...
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    чинушки, а хвартирку уже выделили чурбекам,или мало занесли замоташки,на хатку не хватает???любая страна мира,за ОСКВ...Россия простила т...
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    ...чем он хуже?Рыдающий Ким Чен ...

Гримасы санкций: Польша подсела на русский огурец, закупает на миллионы евро, хрустит и радуется

Гримасы санкций: Польша подсела на русский огурец, закупает на миллионы евро, хрустит и радуется

Наши агрохолдинги стали главным поставщиком тепличного урожая «зеленых» на польские столы, обогнав Турцию, Белоруссию и Украину Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Россия неожиданно оказалась ведущим поставщиком огурцов в Польшу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

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