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Бывший пресс-секретарь «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин досрочно лишен депутатских полномочий

Бывший пресс-секретарь «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин досрочно лишен депутатских полномочий

Региональный парламент единогласно одобрил его личное заявление.Бывший менеджер компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного Собрания Пермского края.

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