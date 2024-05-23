Бывший пресс-секретарь «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин досрочно лишен депутатских полномочий

Региональный парламент единогласно одобрил его личное заявление.Бывший менеджер компании «ЛУКОЙЛ-Пермь» Алексей Инюткин досрочно сложил с себя полномочия депутата Законодательного Собрания Пермского края.
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