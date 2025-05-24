В аэропорту Челябинска на полмесяца ограничат движение автомобилей

На территории челябинского аэропорта ограничат движение автомобилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского авиапредприятия, это связано с проведением ремонтных работ на привокзальной площади.
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