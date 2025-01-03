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Выглядеть модно не так важно, как быть опрятной

Выглядеть модно не так важно, как быть опрятной

Оглавление Основные правила ухода, которые некоторые по каким-то причинам игнорируют Стирка — ключевой этап ухода На первый взгляд, вопрос чистоты, аккуратности и заботы не только о себе, но и о своих вещах, кажется очень простым.

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