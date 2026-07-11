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Сергей Черкас: «Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом календарном году. Забить 10 голов – уровень среднего хоккеиста, а Александр – топовый игрок. Он решит этот вопрос»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас считает, что нападающий « Вашингтона » Александр Овечкин  побьет рекорд Уэйна Гретцки в этом календарном году.

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