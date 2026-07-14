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Член «Артподготовки» признал вину по делу о подготовке сброса бомбы на поезд

Член «Артподготовки» признал вину по делу о подготовке сброса бомбы на поезд

В ходе заседания во Втором Западном окружном военном суде, член организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической и запрещена) Владимир Дрофа (внесен в перечень террористов и экстремистов) признал свою вину.

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