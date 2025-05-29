"Атланта Юнайтед" побеждает "Орландо Сити": Алексей Миранчук с голом и пасом

"Атланта Юнайтед" одержала победу над "Орландо Сити" со счётом 3:2 на "Мерседес-Бенц Стэдиум". Русский полузащитник Алексей Миранчук отличился голом и результативной передачей, а следующая игра команды предстоит с "Нью-Йорк Ред Буллз".