"Атланта Юнайтед" побеждает "Орландо Сити": Алексей Миранчук с голом и пасом

"Атланта Юнайтед" одержала победу над "Орландо Сити" со счётом 3:2 на "Мерседес-Бенц Стэдиум". Русский полузащитник Алексей Миранчук отличился голом и результативной передачей, а следующая игра команды предстоит с "Нью-Йорк Ред Буллз".
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