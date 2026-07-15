Почти 34 млн насекомых-хищников из Казахстана не пустили в Алтайский край

В Алтайский край 13 июля не пропустили почти 34 млн насекомых-энтомофагов, прибывших из Казахстана. В грузе были обнаружены нарушения ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.