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Почти 34 млн насекомых-хищников из Казахстана не пустили в Алтайский край

Почти 34 млн насекомых-хищников из Казахстана не пустили в Алтайский край

В Алтайский край 13 июля не пропустили почти 34 млн насекомых-энтомофагов, прибывших из Казахстана. В грузе были обнаружены нарушения ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

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