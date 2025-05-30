Представители США, ФРГ, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах в Стамбуле

В российском МИДе ранее заявили, что состав делегации останется прежнимНа переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, будут присутствовать советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.