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Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

Полковник перечислил самое мощное российское оружие в зоне СВО

Ракеты «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр» — это одни из мощнейших видов оружия Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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