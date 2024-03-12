Туск: Ситуация с помощью Украине остается трудной

Ситуация с помощью Украине со стороны коллективного Запада все еще остается трудной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который вместе с польским президентом Анджеем Дудой находится в Соединенных Штатах, где они встретились с президентом США Джо Байденом.