Туск: Ситуация с помощью Украине остается трудной

Ситуация с помощью Украине со стороны коллективного Запада все еще остается трудной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, который вместе с польским президентом Анджеем Дудой находится в Соединенных Штатах, где они встретились с президентом США Джо Байденом.
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